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القوات الروسية تستهدف نقطة الانتشار المؤقت للقوات المسلحة الأوكرانية في كونستانتينوفكا

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استهداف الطيران الروسي موقعين للقيادة الأوكرانية، بما في ذلك اللواء رقم 95 المحمول جوا في منطقة قرية "كونستانتينوفكا" بجمهورية دونيتسك الشعبية.

كما وجهت القوات المسلحة الروسية ضربات لتشكيل القوميين المتطرفين في منطقة قرية "ترنوفاتو" بمنطقة زابوروجيه، وكذلك نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في 194 مقاطعة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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