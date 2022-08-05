انفجارات في مستودع للذخيرة تتسبب بحريق الغابة في برلين

اندلع حريق كبير في واحدة من أكبر غابات مدينة برلين صباح اليوم الخميس نتيجة عدة انفجارات وقعت في مستودع للذخيرة داخل الغابة في أحد أكثر الأيام حرارة حتى الآن هذا العام.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن أكثر من 100 من رجال الإطفاء يكافحون الحريق في غابة غرونيفالد بالعاصمة الألمانية.

وانتشر الحريق بسرعة، ويمكن سماع دوي انفجارات ضخمة من الموقع حيث يتم تخزين ذخيرة قديمة تعود للحرب العالمية الثانية والألعاب النارية والذخائر المتفجرة.

المصدر: AP