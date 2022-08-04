لحظة انهيار جزء شمالي من صوامع في مرفأ بيروت في الذكرى الثانية للكارثة

انهار قسم كبير من صوامع الحبوب العملاقة في ميناء بيروت اليوم الخميس تزامنا مع مسيرة مئات من الأشخاص لإحياء الذكرى الثانية للانفجار الذي أودى بحياة العشرات.

وذكرت وسائل اعلام محلية أن أربع صوامع انهارت بعدما كانت في وقت سابق قد انفصلت عن بقية المبنى المتصدع.

ووقع الانهيار قبل ساعة من تجمع مئات الأشخاص خارج المنشأة لإحياء الذكرى الثانية للانفجار.

ويأتي ذلك بعد أربعة أيام على انهيار جزء من الصوامع بعد حريق استمر منذ 3 أسابيع عجزت السلطات عن إخماده.

وأطلقت السلطات اللبنانية يوم الأربعاء تحذيرا من "خطر سقوط" الجزء الشمالي المتصدع من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت، بعد اندلاع النيران فيه.

المصدر: وكالات