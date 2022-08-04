الجيش الصيني يطلق صواريخ باليستية في مضيق تايوان

نشر تلفزيون الصين المركزي لقطات لإطلاق الصواريخ أثناء التدريبات واسعة النطاق التي انطلقت اليوم الخميس.

وأظهرت لقطات اتجاه تحليق الصواريخ الصينية في مضيق تايوان.

وقال الكولونيل شي يي المتحدث باسم قيادة المسرح الشرقي للعمليات إن القوات الصينية أطلقت الصواريخ على مناطق بحرية محددة مسبقا قبالة الجزء الشرقي من جزيرة تايوان. وأضاف الكولونيل شي أن جميع الصواريخ أصابت الهدف بدقة.

ووصفت وزارة الخارجية الصينية المناورات العسكرية بأنها رد فعل ضروري على زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان.

المصدر: وكالات