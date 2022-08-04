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ثوران بركان قرب مطار أيسلندا الرئيسي بعد أشهر من خموده

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أعلنت سلطات الأرصاد الجوية في أيسلندا عن بدء ثوران بركان فاجرادالسفيال الواقع على بعد 32 كيلومترا جنوب غربي العاصمة ريكيافيك، وذلك بعد شهور قليلة من خموده.

وأظهرت لقطات سجلت في موقع الثوران انبثاق الحمم البركانية من شق ضيق بطول يتراوح بين 100 و200 متر، في واد غير مأهول لا يبتعد كثيرا عن مطار كيفلافيك، مركز الحركة الجوية الدولية في أيسلندا. 

ودعا مكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي السكان إلى عدم الاقتراب من موقع الثوران، كما ظل المطار مفتوحا ولم تتعطل الرحلات الجوية.

المصدر: AP

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