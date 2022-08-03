أول ظهور لتروبين الغاز الألماني المفقود

تفقد المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم، توربين خط الأنابيب "السيل الشمالي-1" الموجود حاليا في مصنع "سيمنس" بألمانيا، وذلك بعد أن أدعت الحكومة الألمانية أمس أنها لا تعرف مكانه.

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وصل المستشار الألماني أولاف شولز إلى مصنع سيمنز في "مولهايم أن در رور" بألمانيا لتفقد التوربين، وذلك بعد أن تمت صيانته بكندا، التي عرقلت تسليمه لروسيا بذريعة العقوبات.

وعلق التوربين في ألمانيا خلال عملية شحنه من كندا إلى روسيا، وحدث ذلك لأن الجانب الروسي لم يحصل على إذن لشحن التوربين.

وفي 2 أغسطس الجاري، أفاد المتحدث باسم الحكومة الألمانية ولفجانج بوشنر بأن برلين لا تعرف مكان وجود توربين "سيمنس" الخاص بخط الأنابيب "السيل الشمالي-1".

المصدر: RT + تاس