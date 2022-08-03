العثور على حفرة دائرية واسعة وعميقة جدا في تشيلي

تم في شمال تشيلي بأمريكا الجنوبية مؤخرا العثور على حفرة واسعة وعميقة جدا .

ويبلغ قطر الحفرة التي تشكلت قرب من مدينة تييرا-أماريليا، حوالي 25 مترا، فيما يبلع عمقه 200 متر.

ويرى عمدة المدينة، كريستوبال سونيغا أن سبب ظهور هذه الحفرة يعود إلى الإفراط في التعدين. وقال: "إنها أكبر حفرة شهدناها في المرحلة الأخيرة. ويثير ذلك قلقا لدينا، لأن العملية لا تزال مستمرة".

ويعمل إلى جانب المدنية منجم نحاس تقوم بتطويره شركتان كندية ويابانية.

ويحاول الخبراء المحليون حاليا تحديد سبب تشكل الحفرة. وتزامنا مع ذلك تم وقف عمل المنجم.

المصدر: NTDTV