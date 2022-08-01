باتجاه لبنان.. لحظة خروج أول سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية من ميناء أوديسا

نشرت وسائل إعلام فيديو، للحظة خروج أول سفينة محملة بالحبوب من ميناء أوديسا الأوكراني.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن سفينة "رازوني" (Razoni) التي تحمل الذرة الأوكرانية غدرت صباح اليوم الاثنين حاملة 26 ألف طن من الذرة إلى لبنان.

وأشارت الوزارة التركية إلى أن السفينة ستبحر تحت علم سيراليون إلى لبنان.

وفي 22 يوليو الجاري، جرت في إسطنبول برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

ويضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

المصدر: وسائل إعلام