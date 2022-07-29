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حريق في نزل بموسكو يودي بحياة 8 أشخاص

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حريق في نزل بموسكو يودي بحياة 8 أشخاص
Sputnik
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لقي ثمانية أشخاص مصرعهم في حريق اندلع  في نزل "هوستل" يقع جنوب شرقي العاصمة موسكو.

وفي التفاصيل، اندلع الحريق في الطابق الأول من "هوستل" يقع في شارع ألما أتينسكايا رقم 7 ، المبنى رقم 2.

وبحسب معلومات أولية، كان الحريق بسبب أعطال في الأسلاك الكهربائية، فيما يعود سبب سقوط عدد كبير من الضحايا إلى إغلاق النوافذ بقضبان حديدية، علاوة على الإبلاغ المتأخرعن الحريق، ومحاولات السكان إخماد النيران بالاعتماد على أنفسهم.

المصدر: RT

 

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