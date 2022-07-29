 
مباشر

شجرة تسقط على فتاة في عاصفة رعدية بضواحي موسكو

فيديوهات

شجرة تسقط على فتاة في عاصفة رعدية بضواحي موسكو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tid5

سقطت شجرة ضخمة على فتاة تبلغ من العمر 13 عاما في منطقة سربوخوف بضواحي موسكو، ورغم أنها انتبهت للخطر قبل صديقتها التي كانت تسير بجانبها، إلا أن ذلك لم ينقذها.

وقع الحادث في شارع فيزكولتورنايا بضواحي العاصمة موسكو، وجرى نقل التلميذة إلى المستشفى بكسر في الساق وارتجاج في المخ وإصابة بالرأس.

لم يلجأ والد الطفلة إلى الشرطة لرفع شكوى، قائلاً إنه ليس لديه ما يشتكيه ضد أحد. ومن المفترض أن تكون الشجرة قد سقطت بسبب البرق.

المصدر: RT

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا