شجرة تسقط على فتاة في عاصفة رعدية بضواحي موسكو

سقطت شجرة ضخمة على فتاة تبلغ من العمر 13 عاما في منطقة سربوخوف بضواحي موسكو، ورغم أنها انتبهت للخطر قبل صديقتها التي كانت تسير بجانبها، إلا أن ذلك لم ينقذها.

وقع الحادث في شارع فيزكولتورنايا بضواحي العاصمة موسكو، وجرى نقل التلميذة إلى المستشفى بكسر في الساق وارتجاج في المخ وإصابة بالرأس.

لم يلجأ والد الطفلة إلى الشرطة لرفع شكوى، قائلاً إنه ليس لديه ما يشتكيه ضد أحد. ومن المفترض أن تكون الشجرة قد سقطت بسبب البرق.

المصدر: RT