بالفيديو.. الفظ يتسلق القوارب في أوسلو

تداولت وكالات الأنباء العالمية هذا الأسبوع فيديو من العاصمة النرويجية أوسلو يظهر أنثى حيوان الفظ البحري وهي تتسلق إلى قوارب صيد، مثيرة دهشة الصيادين والسياح.

25 July 2022

Sleepy walrus climbs onto boats in Oslo



A walrus makes its way onto boats near Norway's capital, Oslo, in an attempt to find a place to rest. The sea-dwelling mammal hoists itself up onto the back of the vessels, leaving onlookers bemused. Rolf Harald Jensen, a regional fisheries manager, says that the walrus, named Freya, is "doing well".