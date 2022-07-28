الدفاع الروسية تنشر لقطات إطلاق صواريخ "غراد" أثناء العمليات القتالية

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للأعمال القتالية لأطقم قاذفات الصواريخ المتعددة "غراد" لوحدات مدفعية الفيلق الأول لجيش جمهورية دونيتسك الشعبية.

وتعد صواريخ "غراد" من أكثر الصواريخ أرض أرض استخداما، وهي مصممة لتدمير مناطق تمركز الأفراد المفتوحة والمحمية والمركبات غير المدرعة وناقلات الجند المدرعة في مناطق انتشارها وبطاريات المدفعية والهاون ومراكز القيادة وغيرها من الأهداف في ظروف القتال المختلفة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية