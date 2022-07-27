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مشاهد من هزة أرضية في الفلبين

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ضرب زلزال قوي شمال الفلبين اليوم الأربعاء حيث بلغت قوته 7 درجات حسب مقياس ريختر وأفادت الوكالات بمقتل شخصين على الأقل جراء الهزة.

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زلزال قوي يضرب شمال الفلبين ويخلف قتلى وإصابات (صور)
زلزال قوي يضرب شمال الفلبين ويخلف قتلى وإصابات (صور)

المصدر: أ.ب.

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