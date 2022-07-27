لافروف يزرع شجرة الصداقة الروسية الإثيوبية في حديقة السفارة الروسية في أديس أبابا

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غرس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الأربعاء شجرة الصداقة الروسية الإثيوبية في حديقة السفارة الروسية في أديس أبابا.

وكتبت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على حسابها في موقع "تويتر" تقول عن الحدث:

في السفارة الروسية في إثيوبيا، قام وزيرا خارجية البلدين بغرس الأشجار تكريما للصداقة.

وتساءل لافروف: ما اسم الشجرة؟

وسارعت ماريا فينوشينا، مراسلة قناة RT قائلة: "ساسا"، مضيفة: شيء ما يشبه العرعر.

المصدر: RT