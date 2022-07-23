شاهد.. نشطاء مناخ إيطاليون يلصقون أيديهم بلوحة بوتيتشيلي احتجاجا على استخدام الفحم

ألصق نشطاء البيئة أيديهم بالزجاج الذي يحمي لوحة الرسام الإيطالي ساندرو بوتيتشيلي "الربيع" في معرض أوفيزي في فلورنسا يوم الجمعة احتجاجا على استخدام الفحم كمصدر للطاقة.

وقال ممثلو المتحف إن اللوحة لم تتضرر بفضل الزجاج الذي تم تركيبه كإجراء احترازي منذ عدة سنوات.

وقالت الشرطة الإيطالية إن شابتين ورجل نظموا الاحتجاج في غرفة أوفيزي المخصصة لبوتيتشيلي، حيث جلس النشطاء على الأرض ورفعوا لافتة كتب عليها "الجيل الأخير - لا غاز ولا فحم".

وتمت إزالة الغراء بأمان من الزجاج، كما تم نقل المتظاهرون الى مركز للشرطة فى فلورنسا.

المصدر: رابتلي