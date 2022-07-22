حفرة تظهر فجأة في مسبح إسرائيلي وتبتلع رجلا

وضعت الشرطة الإسرائيلية زوجين تحت الإقامة الجبرية بعد يوم من وفاة رجل ابتلعته حفرة ظهرت فجأة في مسبح الفيلا الخاصة التابعة لهما.

ووقع الحادث خلال حفلة خاصة استضافها الزوجان في منزلهما في بلدة كرمي يوسف، على بعد 40 كيلومترا جنوب شرق مدينة تل أبيب.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن شهود عيان قولهم إن الحفل حضره ما يقرب من 50 شخصًا، 6 منهم كانوا في المسبح، كما أفادوا أن صاحب المنزل قام ببناء المسبح دون ترخيص مناسب.

المصدر: AP