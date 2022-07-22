هجوم على مرشح لمنصب محافظ ولاية نيويورك أثناء كلمته أمام الجمهور

تعرض عضو الكونغرس الأمريكي من الحزب الجمهوري، المرشح لمنصب محافظ ولاية نيويورك، لي زيلدين، لمحاولة طعن بسكين من قبل مسلح أثناء كلمته أمام الجمهور يوم الخميس.

وألقى عضو الكونغرس زيلدين، في إطار حملته الانتخابية خطابا في مدينة بيرينتون عندما صعد رجل إلى المنصة واشتبك معه مهددا بطعنه بواسطة سكين.

وتمكن رئيس منظمة المحاربين القدامى الأمريكيين "AMVETS"، جو تشينيلي، الذي حضر هذه الفعالية، من تهدئة المهاجم الغاضب، قبل أن تحتجزه الشرطة.

المصدر: وكالات