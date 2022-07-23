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مباني وأشجار محترقة وسيارات مدمرة.. شاهد آثار حرائق الغابات الهائلة في اليونان

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التقطت طائرة مسيرة صورا لآثار حرائق الغابات الهائلة في منطقة ماونت بينتيلي بضواحي العاصمة اليونانية أثينا، يوم الخميس.

ودمر الحريق أكثر من 2000 هكتار من الغابات والتهم العديد من المباني السكنية في طريقه، مما أجبر مئات السكان على مغادرة منازلهم.

وحسب تقارير إعلامية لقي شخص مصرعه وأصيب نحو 30 بجروح جراء الحرائق.

واحتجزت الشرطة مشتبها به في اضرام الحرائق ولكن سببا رئيسيا لوقوع الحادث يكمن في حرارة غير طبيعية في أوروبا. ووفقا لتنبؤات الطقس ستبقى درجة الحرارة في اليونان عند +40 درجة مئوية حتى نهاية الشهر الحالي.

المصدر: رابتلي

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