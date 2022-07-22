اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن قرب القنصلية التركية في بغداد

حاول المئات من المتظاهرين اقتحام القنصلية التركية في حي الوزيرية ببغداد يوم الخميس احتجاجا على قصف تركيا المميت المزعوم لمدينة دهوك شمال العراق.

وخرج العراقيون إلى الشوارع يوم الخميس احتجاجا على الضربات التركية الدموية التي استهدفت منتجعا سياحيا.

ويظهر مقطع فيديو متظاهرين يحاولون عبور الخط الأمامي للأمن باتجاه القنصلية التركية في بغداد مما أدى إلى اشتباكات مع القوات الأمنية.

ونفت وزارة الخارجية التركية مسؤوليتها عن عدة هجمات على المدنيين في دهوك أسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 23 آخرين يوم الأربعاء.

المصدر: وكالات