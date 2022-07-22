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البحرية الكندية تختبر صاروخين أرض-جو متوسطي ​​المدى

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اختبرت البحرية الكندية صاروخين من طراز Evolved Sea Sparrow أرض-جو متوسط ​​المدى خلال التدريبات في المحيط الهادئ قبالة سواحل هاواي.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن التدريبات جزء من مناورات ريم أوف باسيفيك (RIMPAC) التي تقام بالقرب من جزر هاواي وجنوب كاليفورنيا.

وتشارك 26 دولة في تدريبات RIMPAC العسكرية التي بدأت في 29 يونيو وستنتهي في 4 أغسطس.
ومن المقرر أن تشارك في التدريبات حوالي 38 سفينة و3 غواصات وأكثر من 170 طائرة و25 ألف جندي.

المصدر: AP

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