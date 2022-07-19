قاذفات استراتيجية روسية تحلق فوق بحر بارنتس

قالت وزارة الروسية اليوم الثلاثاء، إن طائرتين من حاملات الصواريخ الاستراتيجية من طراز "توبوليف- 160 " تابعة للطيران الحربي بعيد المدى، نفذت طلعات مخططة لها فوق مياه بحر بارنتس

وذكرت الوزارة، أن مقاتلتين من طراز "ميغ-31" من قوات الدفاع الجوي في أسطول الشمال الروسي، رافقت القاذفتين الاستراتيجيتين.

وأشارت الوزارة، إلى أن رحلة القاذفتين الروسيتين، استمرت أكثر من 7 ساعات.

أشارت وزارة الدفاع، إلى أن أطقم الطيران بعيدة المدى، تحلق بانتظام فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ، ويتم تنفيذها دائما وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.

المصدر: نوفوستي