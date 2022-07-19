"هذا من عمل الشيطان".. راهبة تقطع قبلة طويلة بين فتاتين في إيطاليا

انتشر في شبكة الإنترنت مقطع فيديو من مدينة نابولي الإيطالية يظهر راهبة تفصل بين فتاتين تقبلان بعضهما البعض.

وقالت الراهبة : ماذا تفعلان .. "هذا من عمل الشيطان"

وضحكك الفتاتان ردا على ذلك، وفيما بعد نشرت إحداهما وهي ممثلة مسلسلات، سيرينا دي فيراري، هذا الفيديو على شبكة التواصل الاجتماعي، وكتبت تحته: "الرب لا يحب المثليين".

من جهتها دققت وسائل الإعلام المحلية لاحقا أن الحادث وقع أثناء تصوير أحد المسلسلات في المركز التاريخي لمدينة نابولي، مؤكدة أن الراهبة شهدت عملية تصوير للممثلين.

المصدر: RT