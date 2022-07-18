جونسون يقود مقاتلة يوروفايتر

عرضت الحكومة البريطانية شريط فيديو لرئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون في قمرة القيادة لطائرة مقاتلة "يوروفايتر تايفون" خلال رحلة تدريبية للتزود بالوقود جوا.

وتم تصوير الفيديو من قبل جونسون نفسه، مرتديا زي الطيار.

وخلال كلمته في معرض فارنبورو للطيران قال رئيس الوزراء البريطاني المستقيل إنه قاد شخصيا طائرة مقاتلة من طراز "يوروفايتر تايفون" لبعض الوقت خلال رحلة تدريبية للتزود بالوقود في الجو ونفذ بعض الحركات البهلوانية أثتاء التحليق.

المصدر: وكالات