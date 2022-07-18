بعد انهيار مميت.. ظهور صدع جديد في جبل مارمولادا الجليدي

ظهر صدع عملاق جديد في نهر مارمولادا الجليدي بشمال إيطاليا، وذلك بعد أسبوعين من انهيار كتلة جليدية ضخمة انفصلت عنها وأدى إلى مصرع 11 شخصا على الأقل.

ورصدت خدمة الإنقاذ في جبال الألب من مروحية صدعا كبيرا يبلغ طوله 200 متر وعمقه 25 مترا.

ويرى خبراء العلوم القطبية في مركز أبحاث تابع للحكومة الإيطالية أن نهر مارمولادا الجليدي يمكن أن يختفي تماما خلال 25 إلى 30 سنة مقبلة إذا استمرت التغيرات المناخية الحالية.

وفقد النهر الجليدي بين عامي 2004 و2015 30٪ من حجمه و22% من مساحته.

المصدر: AP