بالفيديو.. المئات يسبحون في مياه مضيق ماجلان المتجمدة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tfof
شارك مئات الأشخاص يوم السبت 17 يوليو في السباحة بالمياه الباردة لمضيق ماجلان في تشيلي خلال مهرجان "سبلاش من المضيق" السنوي، والذي أُعيدَ إجراؤه بعد تعليقه للـ3 سنوات بسبب كورونا.
وجرت الفعالية في بونتا أريناس، وهي المدينة الواقعة في أقصى جنوب العالم، وقاد عمدة المدينة كلاوديو رادونيتش. وذكرت وكالة "اسوشيتد برس" أن المدينة بونتا أريناس فيها ثلوج حاليا يبلغ ارتفاعها 10 سنتيمترات ودرجة حرارة تحت الصفر.
المصدر: أ.ب.