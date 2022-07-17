بالفيديو.. المئات يسبحون في مياه مضيق ماجلان المتجمدة

شارك مئات الأشخاص يوم السبت 17 يوليو في السباحة بالمياه الباردة لمضيق ماجلان في تشيلي خلال مهرجان "سبلاش من المضيق" السنوي، والذي أُعيدَ إجراؤه بعد تعليقه للـ3 سنوات بسبب كورونا.

وجرت الفعالية في بونتا أريناس، وهي المدينة الواقعة في أقصى جنوب العالم، وقاد عمدة المدينة كلاوديو رادونيتش. وذكرت وكالة "اسوشيتد برس" أن المدينة بونتا أريناس فيها ثلوج حاليا يبلغ ارتفاعها 10 سنتيمترات ودرجة حرارة تحت الصفر.

المصدر: أ.ب.