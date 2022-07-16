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تجربة فاشلة لعمدة بلدية تالديكور الكازاخية بعد اختبار سلامة الطرق العامة للمعوقين

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تجربة فاشلة لعمدة بلدية تالديكور الكازاخية بعد اختبار سلامة الطرق العامة للمعوقين
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أصيب عمدة بلدية تالديكورغان الكازاخية جراء سقوطه من كرسي متحرك عند محاولته اختبار سلامة الطرق والسلالم التي يتحتم على ذوي الاحتياجات الخاصة اجتيازها كل يوم بالكراسي المتحركة.

المصدر: RT

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