تجربة فاشلة لعمدة بلدية تالديكور الكازاخية بعد اختبار سلامة الطرق العامة للمعوقين

أصيب عمدة بلدية تالديكورغان الكازاخية جراء سقوطه من كرسي متحرك عند محاولته اختبار سلامة الطرق والسلالم التي يتحتم على ذوي الاحتياجات الخاصة اجتيازها كل يوم بالكراسي المتحركة.

В Талдыкоргане (Казахстан) общественники посадили в инвалидные кресла мэра города и подрядчика-дорожника, после чего поехали проверять доступную среду улицы.



Оказалось, что её нет (вот это поворот!) pic.twitter.com/Nf3QLuB9hS — Arkadiy Gershman (@arkadiygershman) July 15, 2022

المصدر: RT