تجربة فاشلة لعمدة بلدية تالديكور الكازاخية بعد اختبار سلامة الطرق العامة للمعوقين
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أصيب عمدة بلدية تالديكورغان الكازاخية جراء سقوطه من كرسي متحرك عند محاولته اختبار سلامة الطرق والسلالم التي يتحتم على ذوي الاحتياجات الخاصة اجتيازها كل يوم بالكراسي المتحركة.
В Талдыкоргане (Казахстан) общественники посадили в инвалидные кресла мэра города и подрядчика-дорожника, после чего поехали проверять доступную среду улицы.— Arkadiy Gershman (@arkadiygershman) July 15, 2022
Оказалось, что её нет (вот это поворот!) pic.twitter.com/Nf3QLuB9hS
المصدر: RT