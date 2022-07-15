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لقطات من حرائق الغابات في المغرب

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تداولت شبكات التواصل الاجتماعي لقطات تظهر حرائق غابات عنيفة تجتاح مناطق في شمال المملكة المغربية.

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المغرب.. حرائق عنيفة في غابات شمال المملكة (صور + فيديو)
المغرب.. حرائق عنيفة في غابات شمال المملكة (صور + فيديو)

المصدر: شبكات التواصل الاجتماعي

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