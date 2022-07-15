مشاهد من قتال تم خلاله تدمير نقطة ارتكاز ودبابات أوكرانية  

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات، لعمليات قتالية تم خلالها تدمير دبابات أوكرانية بواسطة صواريخ مضادة للدروع.

وفي اللقطات ظهر عناصر سرية ميكانيكية روسية على متن عربات المشاة القتالية من طراز BMP-3 وبدعم من فصيلة دبابات، وهم يستهدفون بنيرانهم مواقع إطلاق نار محصنة توجد فيها دبابات أوكرانية.

وخلال ذلك قامت العربات القتالية الروسية بالخروج من مرابضها لتطلق النار على تجمع معدات وأفراد العدو. وبعد إطلاق 3-4 قذائف، تغادر العربات القتالية موقعها السابق لتفادي نيران العدو وتواصل قصف مواقعه من مدافعها من عيار 100 مم ورشاشاتها الثقيلة.

وخلال ذلك تقوم الدرونات بالتحليق فوق المنطقة لتحديد المواقع النارية للعدو وتقديم هذه المعلومات للقوات الروسية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية