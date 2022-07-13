شاهد.. مواقف طريفة خطرة على طريق موسكو الدائري

رصدت كاميرات سائقي السيارات على طريق موسكو الدائري السريع، مواقف طريفة لحيوانات ضلت طريقها، لا تخلو من خطر التسبب بحوادث سير قاتلة.

إذ ظهر خروف صغير أسود اللون وهو يتجول بين السيارات على الطريق السريع الذي يسمح فيه بالسير بسرعات عالية تصل إلى 100 كم في الساعة، ما يعني أن ظهور الخروف في مثل هذا الشارع قد يؤدي إلى حوادث مميتة.. على ما يبدو أن الخروف قد حالفه الحظ هذه المرة ولم يتم التضحية به في أول أيام عيد الأضحى.

كما لوحظت بطتان صغيرتان تاهتا وقادهما حظهما العاثر إلى طريق موسكو السريع، وعلى الرغم من خطورة الموقف خاطرت إحدى السائقات وأوقفت السير وحاولت إنقاذ البطتين ...

المصدر: RT