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فيديو يوثق تنفيذ طائرات هليكوبتر روسية لمهام قتالية في أوكرانيا

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نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو يوثق تنفيذ طائرات الهليكوبتر "Ka-52" و "Mi-35" و "Mi-8AMTSh" لمهات قتالية في إطار العملية الخاصة في أوكرانيا.

وتواصل أطقم المروحيات التابعة لسلاح الجو في المنطقة العسكرية الغربية القيام بمهام تدمير المركبات المدرعة والبنية التحتية العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، ومرافقة القوات العسكرية الروسية، وتزويدها بالمعدات الضرورية، وتوفير الدعم الجوي لها.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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