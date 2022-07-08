شاهد.. كتيبة استطلاع روسية تنفذ مهامها قتالية في ميدان المعركة

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تظهر تنفيذ كتيبة الاستطلاع التابعة لمنطقة العسكرية المركزية الروسية مهمة قتالية للقضاء على مجموعة تخريب واستطلاع للعدو.

واكتشف العسكريون مجموعة التخريب والاستطلاع تلك، وقاموا بتدميرها بواسطة أسلحة خفيفة وقنابل يدوية.

وكان بطل روسيا الرائد سيرغي بانوف الذي لقي مصرعه أثناء قيامه بمهمة قتالية قد قاد هذه الكتيبة وضحى بحياته من أجل إنقاذ مقاتليه.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية