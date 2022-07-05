شاهد.. ناشط بيئي يمنع حامل الرقم القياسي في التهام هوت دوغ من تكرار انجازه

أظهرت لقطات سجلت أثناء مسابقة أكل الهوت دوغ السنوية في نيويورك ناشطا بيئيا وهو يحاول تعطيل المسابقة ومنع حامل الرقم القياسي جوي شستنوت الملقب بـ "الفك" من تكرار انجازه السابق.

واقتحم شاب يرتدي ملابس سوداء منصة المسابقة وبدأ في دفع حامل الرقم القياسي من مكانه. واشتبك الرجلان قبل أن يتدخل عناصر الأمن ويطردوا الشاب بعيدا عن المنصة.

وعلى الرغم من الحادثة عاد صاحب الرقم القياسي وأثبت لقبه كبطل في هذه المسابقة بعد تناوله 63 قطعة هوت دوغ مما أقل بالنسية للعام الماضي حيث أكل 76 قطعة في 10 دقائق.

المصدر: رابتلي