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أولى اللقطات من مكان إطلاق نار أثناء عرض احتفالي بمناسبة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة

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أعلنت الشرطة الأمريكية عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 24 آخرين جراء إطلاق نار في موكب خلال استعراض احتفالي بمناسبة يوم الاستقلال الأمريكي في مدينة هايلاند بارك في ولاية إلينوي.

وقال كريستوفر كوفيلي، المتحدث باسم فرقة مكافحة الجرائم، إن مطلق النار استهدف مشاركي العرض من فوق سطح أحد المنازل صباح اليوم الاثنين مستخدما بندقية تم العثور عليها في مكان الحادث.

ولا يزال عناصر الشرطة يبحثون عن المشتبه به في إطلاق النار.

المصدر: AP

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