عاد نائب قائد الكتيبة السابعة للشرطة الشعبية لجمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه سكوري، إلى مدينة ليسيتشانسك التي غاب عنها لمدة 8 سنوات.

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وصور مراسل وكالة "نوفوستي" لحظة لقاء أندريه سكوري بأقربائه وجيرانه الذين لم يرهم منذ بداية الأزمة العسكرية في دونباس أي منذ 8 سنوات.

وأبلغ وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الأحد، بتحرير مدينة ليسيتشانسك والتالي كامل أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية. وأشار شويغو إلى أنه نتيجة للعمليات العسكرية الناجحة، فرضت وحدات الجيش الروسي بالتعاون مع فصائل قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، سيطرتها الكاملة على مدينة ليسيتشانسك والمناطق والمراكز السكنية المجاورة.

المصدر: نوفوستي