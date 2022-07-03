آثار القصف الأوكراني على مدينة بلغورود الروسية

أظهرت لقطات آثار القصف الأوكراني على مبان سكنية في مدينة بلغورود الروسية اليوم الأحد، مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص.

وأعلن عمدة المدينة، أنطون إيفانوف، أن الهجوم الأوكراني أدى إلى تضرر 26 من المباني السكنية متعددة الطوابق و46 منزلا في القطاع الخاص.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف شن ضربات متعمدة بصواريخ "توتشكا-أو" وذخائر عنقودية وطائرات بدون طيار من طراز Tu-143، على مناطق سكنية بمقاطعتي بيلغورود وكورسك الروسيتين.

المصدر: رابتلي