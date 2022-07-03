فيديو جديد صادم لآلاف المهاجرين المغاربة يحاولون دخول إسبانيا

تظهر مشاهد جديدة عرضتها السلطات المغربية آلاف الأشخاص يسيرون بالقرب من الحدود ويحاولون تسلق أحد الأسوار للعبور من الناظور في المغرب إلى مليلية في الجانب الإسباني.

وتظهر لقطات قيام البعض بإلقاء أشياء على قوات الأمن المغربية التي حاولت إيقافهم بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، وانهيار السياج مما أدى إلى سقوط عشرات المهاجرين وطالبي اللجوء على الأرض.

وبحسب الحكومة المغربية، لقي 23 شخصا على الأقل مصرعهم في 24 يونيو خلال محاولات من قبل المهاجرين للعبور إلى إسبانيا.

المصدر: AP