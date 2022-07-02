إعصار "تشابا" المدمر في الصين.. أسقف مبان تقلع!

ضرب إعصار "تشابا" الساحل الجنوبي للصين، مما أدى إلى إغلاق الموانئ وتعليق الرحلات الجوية وكذلك رحلات القطارات في البلاد.

ويعتبر هذا الإعصار هو الأول من نوعه هذا العام في الصين.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الصينية (CCTV)، إن إعصار "تشابا" وصل إلى اليابسة في مدينة ماومينغ بمقاطعة قوانغدونغ في حوالي الساعة الثالثة مساء (07:00 بتوقيت غرينتش).

وأضافت الهيئة أن الأمطار الغزيرة والرياح اجتاحت أيضا مدينة تشانجيانغ المجاورة لماومينج، وأجبرت السفن على الرسو وإلغاء القطارات وإغلاق المواقع السياحية والطرق السريعة.





المصدر: RT