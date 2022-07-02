القوات الصاروخية والمدفعية تستهدف 39 موقعا قياديا للقوات الأوكرانية ومستودعين للذخيرة

استهدفت الضربات الصاروخية والمدفعية 39 موقعا قياديا للقوات الأوكرانية، ومستودعين للذخيرة قرب نيكولايف، إضافة إلى قوات ومعدات في 302 منطقة.

وبلغ مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 227 طائرة، و134 مروحية، و430 طائرة بدون طيار، و353 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و886 3 دبابة ومدرعة أخرى، و702 من راجمات الصواريخ و3073 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و3954 مركبة عسكرية خاصة.