لقطات لعمل القوات الجوية الروسية في العملية العسكرية الخاصة

ضربت القوات الجوية الروسية بأسلحة عالية الدقة نقطة إقامة مؤقتة للكتيبة الأولى من اللواء الميكانيكي 30، وتم تدمير نحو 15 قطعة من المعدات العسكرية.

كما أصابت ضربات جوية روسية قاعدة تخزين مؤقتة للأسلحة والمعدات العسكرية للواء الهجوم الجبلي العاشر، تقع في أرض مصنع الجرارات في خاركوف، حيث تم القضاء على ما يصل إلى 30 فردا وتدمير 10 عربات ومدرعات.

ودمرت القوات الجوية الروسية بأسلحة عالية الدقة 5 مواقع قيادة أوكرانية في دونيتسك ونيكولايف، و3 مستودعات للذخيرة في زابوروجيه، إضافة إلى قوات ومعدات في 32 منطقة خلال يوم واحد.

المصدر : RT