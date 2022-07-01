رفاهية الكلاب.. سيدة أعمال روسية تقدم الكعك والسوشي للكلاب!

قررت سيدة أعمال من نوفوسيبيرسك، أولغا مافروتسكايا، تنفيذ مشروع طبخ أطباق طعام متنوعة للكلاب.

وفي لقاء معها، قالت أولغا، أنه من الممكن إرضاء ليس فقط الناس، ولكن أيضا "الإخوة الصغار" بطعام لذيذ، حسب تعبيرها.

وقالت "أطبخ لهم (كلابها الخاصة) طوال الوقت، وبناء على ذلك، نشأت فكرة المشروع في حفلة عيد ميلاد كلبي.

وبدأت في إعداد المأكولات لكلاب أصدقائي، الذين بالفعل أعجبوا بالفكرة، فتطور المشروع شيئا فشيئا.

المصدر: RT