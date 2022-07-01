الشرطة العسكرية الروسية نفذت أكثر من 170 دورية بالتنسيق مع القوات التركية في شمال سوريا

قامت الشرطة العسكرية الروسية منذ مطلع عام 2022 بتنفيذ أكثر من 170 دورية للمنطقة الحدودية في منطقة تل رفعت بمحافظة حلب، بالتنسيق مع القوات التركية.

وخلال ذلك تم القيام بدوريات على عدة طرق يتراوح طولها بين 7 و 40 كيلومترا بالتزامن مع قيام القوات التركية بدوريات على الجانب الآخر من المنطقة الحدودية. يتم الاتفاق مسبقا على تصرفات الطرفين ووقت ومسار الدوريات.

وتهدف الدوريات، التي تقوم بها الشرطة العسكرية الروسية على الأراضي الواقعة في هذا الجزء من سوريا، قبل كل شيء لضمان سلامة المدنيين ومراقبة الامتثال لنظام وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

المصدر: ياندكس