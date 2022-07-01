بعد واقعته مع الملكة.. بايدن يحتضن زوجة رئيس الحكومة الإسبانية (فيديو)

بعد تداول فيديو لزلة الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته لمدريد، وخرقه البروتوكول مع ملكة إسبانيا، ظهر فيديو جديد له وهو يقوم باحتضان رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.

وكان بايدن اخترق البرتوكول في مناسبة سابقة إذ سلّم أولا على الملكة وليس الملك الإسباني فيليبي السادس، على النقيض مما يفرضه بروتوكول المراسم في مثل هذه المناسبات.

ولاحقا، بعد التقاط الصورة، كاد بحركة من يده أن يحتضن الملكة الإسبانية!

المصدر: RT