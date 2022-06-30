ردا على كلمات جونسون حول بوتين.. لافتة تحمل صورة رئيس الوزراء البريطاني بملابس نسائية في موسكو

ظهر ملصق ساخر بالقرب من السفارة البريطانية في موسكو يحمل صورة كبيرة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في ملابس نسائية.

ووضع مجهولون هذه اللوحة كرد ساخر على كلمات بوريس جونسون مفاده أن بوتين لم يكن ليطلق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لو كان امرأة.

وتعليقا على تصريح جونسون هذا تذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر، التي قررت بدء العملية العسكرية ضد الأرجنتين على جزر فوكلاند.

المصدر: وكالات