شاهد.. مقاتلة ميانمار تدخل الحدود التايلاندية

أعلن مسؤولون في تايلاند أن طائرة مقاتلة تابعة لقوات ميانمار عبرت المجال الجوي التايلاندي اليوم الخميس، مما دفع إلى استنفار طائرات سلاح الجو التايلاندي وإخلاء القرى والمدارس.

وأعلن سلاح الجو الملكي التايلاندي عن ارسال مقاتلتين من طراز F-16 للقيام بدورية في المنطقة بعد تلقي البلاغ عن طائرة عبرت المجال الجوي التايلاندي أثناء قيامها بهجوم في إقليم ميانمار الذي تسيطر عليه مجموعة أقلية عرقية.

وأمرت السلطات المحلية بإخلاء القرى والمدارس في المنطقة بعد سماع صوت مقاتلة تحلق فوق منطقة فوب فرا في مقاطعة تاك التايلاندية.

المصدر: AP