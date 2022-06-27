القوات الروسية تواصل تطهير ماريوبول من الألغام لبناء المباني السكنية الجديدة

يواصل موظفو المركز الدولي لإزالة الألغام التابع للقوات الروسية تطهير أراضي ماريوبول لبناء مجمعات سكنية جديدة.

وتظهر لقطات سجلت يوم السبت خبراء المتفجرات وهم يبطلون مفعول القذائف غير المنفجرة.

وقال خبير المتفجرات إنه تم العثور على 8 ذخائر خلال أقل من يوم واحد، وتم اتلافها على الفور.

كما باشرت القوات الهندسية التابعة لوزارة الدفاع بناء المباني السكنية في ماريوبول، حيث من المقرر تشييد 12 منزلا مكونا من 5 طوابق بحلول 1 نوفمبر عام 2022.

المصدر: رابتلي