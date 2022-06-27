طائرة مسيرة تسجل لحظة انهيار منصة لمصارعة الثيران في كولومبيا

سجلت طائرة مسيرة لحظة انهيار جزء من المدرجات الخشبية للمنصة أثناء مصارعة للثيران في كولومبيا الأحد، مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص عى الأقل وإصابة حوالي 60 آخرين.

ووقع الحادث في ملعب بمدينة إل إسبينال بولاية توليما خلال عرض تقليدي يسمى "كوراليخا" يدخل فيه أفراد من الجمهور الحلبة لمصارعة الثيران.

ونتيجة لانهيار جدران المنصة المحيطة هرب ثور غاضب من الميدان، ما تسبب في حالة من الذعر في شوارع المدينة.

وحث الرئيس المنتخب جوستافو بيترو السلطات المحلية على حظر مثل هذه العروض، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يقع فيها مثل هذا الحادث المأساوي.

المصدر: وكالات