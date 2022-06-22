لحظة هجوم طائرة مسيرة تسبب بالحريق في مصفاة نفط روسية
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سجل أحد شهود العيان طائرة مسيرة قد تسببت في انفجار واندلاع الحريق بمصفاة نوفوشاختينسكي لتكرير النفط الواقعة في مقاطعة روستوف بالقرب من الحدود الأوكرانية.
ووقع الحادث اليوم الأربعاء وتم إطفاء الحريق بعد ساعة ونصف الساعة من اندلاعه. وقال محافظ مقاطعة روستوف، فاسيلي غولوبيف، إن الحريق اندلع جراء هجوم طائرة مسيرة على الأجهزة التقنية للمصفاة.
وتعد مصفاة نوفوشاختينسكي لتكرير النفط أكبر منتج للمنتجات البترولية في جنوب روسيا.
المصدر: وكالات