بالفيديو.. نواب كويتيون يحتفلون بعد قرار حل البرلمان

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، فيديو لاحتفال نواب كويتيين بعد إعلان ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حل مجلس الأمة واللجوء إلى انتخابات.

فيديو/ فرحة النواب المعتصمين في مجلس الأمة بعد صدور قرار الحل. pic.twitter.com/5o3xiCZZ71 — المجلس (@Almajlliss) June 22, 2022

وفي فيديو آخر قام النواب بترديد النشيد الوطني، تعبيرا عن ترحيبهم بالقرار.

وكان ولي العهد أعلن في وقت سابق اليوم أنه "استنادا إلى حقنا الدستوري قررنا حل مجلس الأمة حلا دستوريا والدعوة لانتخابات عامة"، مضيفا: "سيصدر مرسوم الحل والدعوة إلى الانتخابات في الأشهر القادمة، بعد إعداد الترتيبات القانونية اللازمة لذلك".

المصدر: RT