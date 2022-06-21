نشر فيديو لمواجهة بين البحرية الأمريكية والإيرانية في مضيق هرمز

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية مشاهد توثق مواجهة بين زوارق الحرس الثوري الإيراني والبحرية الأمريكية في مضيق هرمز.

وسبق أن أعلن الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية والمتمركز في الشرق الأوسط أن 3 زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني كانت قد تتصرف بشكل "غير آمن وغير مهني" عندما عبرت حاملة الطائرات "يو إس إس سيروكو" و"يو إس إن إس تشوكتاو كاونتي" مضيق هرمز يوم الاثنين.

وأعلنت البحرية أن أحد الزوارق الإيرانية الثلاثاء انطلقت نحو "سيروكو" بسرعة عالية قبل تغيير مسارها، مما دفع السفينة الامريكية إلى إطلاق تحذير صوتي.

المصدر: AP