راجمات صواريخ "أوراغان" الروسية تدمر مواقع عسكرية أوكرانية
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق دوريات عسكرية لأطقم منظومة الصواريخ "أوراغان" التابعة للمنطقة العسكرية الغربية خلال إطلاق نار استهدف مواقع القوات الأوكرانية.
وخلال الاستطلاع الجوي كشفت طائرات مسيرة عسكرية "أورلان-10" المواقع المموهة للقوات المسلحة الأوكرانية ونقل المعلومات إلى مركز قيادة المدفعية.
وبعد تلقي إحداثيات الأهداف ضربت راجمات الصواريخ "أوراغان" التي يبلغ قطرها 220 ملم مواقع العدو المحددة.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية